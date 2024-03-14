Валюты Китая и США на торгах 14 марта показывают рост

На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль потерял в цене. На утро 14 марта доллар стоит 3 рубля 23 копейки, за 10 юаней дают 4,48, 3 рубля 53 копейки стоят 100 российских, евро по Нацбанку - 3,53.