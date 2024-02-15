Валюты Китая и США на торгах 15 февраля показывают рост

На прошедших накануне торгах российский рубль потерял в цене, доллар и юань подорожали. И на это утро: доллар - 3 рубля 23 копейки, за 10 юаней дают 4,45, 3 рубля 54 копейки стоят 100 российских, и евро по Нацбанку - 3,46.