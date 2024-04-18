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Валюты Китая и США на торгах 18 апреля показывают рост

На прошедших накануне торгахроссийский рубль потерял в цене, доллар и юань подорожали. На утро четверга, 18 апреля, доллар стоит 3 рубля 28 копеек, за 10 юаней дают4,52 белорусского. 3 рубля 48 копеек стоят 100 российскихи евро по Нацбанку - 3,49.

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