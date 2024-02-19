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Валюты Китая и США на торгах 19 февраля показывают рост
Доллар и китайский юань подорожали, российский рубль подешевел. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 24 копейки. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 49 копеек. За десять юаней установлена цена 4 рубля 47 копеек. 100 российских стоят 3,51 белорусских.
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