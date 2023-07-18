"Вариативно" - Снопков ответил на вопрос о целесообразности строительства белорусских портов в России

При определении целесообразности строительства в России национальных портовых мощностей необходимо учитывать как среднесрочные перспективы, так и текущую ситуацию в моменте. Об этом по итогам совещания у Президента Беларуси заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, что все же целесообразнее, чиновник отметил: "Честно скажу, вариативно. Просто нужно садиться и считать. Президент всегда требует убрать эмоции, сесть и посчитать. Единственное, что я точно знаю, что мы будем считать не в моменте. А мы будем считать - есть такое понятие "стоимость жизненного цикла товара". Порт - это тоже товар. И его жизненный цикл определяется 10-15 годами. Конечно, мы будем считать на горизонте жизненного цикла, нужно нам это или нет, строить или нет".

Николай Снопков особо подчеркнул, что такие объекты, как порт, в случае их строительства - это национальный актив за рубежом. Такой актив хорошо иметь, если он работает и это эффективно. С другой стороны, в текущем моменте нужно, чтобы перевалка была минимальной по стоимости. "Потому что закладывать сегодня в перевалку еще и инвестиционные затраты мы себе позволить не можем. Слишком низкая цена (на мировом рынке на калийные удобрения. - Ред.), и каждый доллар, как Президент сказал, мы должны по логистике учитывать, отслеживать и экономить. Потому что действительно цена пограничная и мы не уверены, что это дно", - рассказал первый вице-премьер.

"Поэтому актив важен, жизненный цикл важен, в моменте минимальная цена важна тоже. Можем ли мы сегодня обеспечить поставку в моменте 12-14 млн тонн калия и при этом параллельно заниматься новой портовой инфраструктурой - тоже вопрос. То есть вариативно. Я думаю, что мы окончательно определимся в правительстве и внесем руководителю уже вариант, который будет выгоден как с точки зрения момента (этого и следующего года), так и среднесрочной перспективы", - резюмировал Николай Снопков.