Важной составляющей экономических успехов Гродненского региона является развитие транзитного потенциала

Важной составляющей экономических успехов региона-юбиляра является развитие транзитного потенциала. В последние годы (по мере обновления дорог) перевозки грузов выходят в лидеры по экспорту услуг, соревнуясь лишь с IT-сферой.

О преимуществах региона и динамике в экономике сюжет Ольги Анищенко. Несколько километров до литовской границы. Новое дорожное покрытие практически нетронуто. Тяжелый грузовой транспорт здесь не встретишь, объясняет руководство района. Эта территория только для туристов. Безвизовых гостей будет около сотни тысяч. Конечно, обустройство трасс - важная составляющая белорусского гостеприимства. Инфраструктура, которой в итоге воспользуется и приезжий, и местный житель, - итог программ трансграничного сотрудничества. Евросоюз вкладывает в развитие региона в качестве донора с условием, что по обе стороны границы обновят дороги, подтянут медицину, поправят экологию. Гродненская область на таких условиях отремонтировала порядка 40 километров приграничных дорог на сумму более 6 миллионов евро.







Хорошие дороги - козырь экономики региона

Это прямой путь к росту и транзитных возможностей, и интереса бизнеса в целом. Логистические центры - одно из направлений, которое получило новый импульс. Для экономики страны логистика ежегодно приносит около 1,5 миллиарда долларов или 6 % ВВП. Львиная доля за Гродненским регионом. Одним словом, география способствует успехам. В СЭЗ области лишь за прошлый год 7 новых резидентов, которые взяли курс на большую логистическую работу.



А вот это та самая удобная площадка для бизнеса - СЭЗ "Гродноинвест". Масштаб продемонстрировать под силу, пожалуй, лишь дрону. Более 4 тысяч гектаров по городу и за его пределами. Территория оптимальна, такие практически у всех белорусских СЭЗ. Но лишь здесь максимальное представительство инвесторов: география в 40 стран мира. К тому же самые широкие экспортные возможности. Близость к европейским границам с одной стороны и большой Евразийский союз с другой - вот то, что привлекает сюда зарубежный капитал успешнее других белорусских площадок.





По-соседски Гродненщина активно работает с литовским и польским инвестором

Лишь последних в регионе около сотни. Именно так начиналась история теперь уже крупного строительного бизнеса, который получил развитие под крылом польских партнеров. Сухие смеси, краски, грунтовки - более трехсот видов продукции и статус крупнейшего в стране производителя в своем сегменте. Инвестор помогает лоббировать европейский рынок, где другая рентабельность продаж (в 15 %), подставляет плечо в решении ключевых производственных вопросов. Такая модель бизнеса - когда работает совместный капитал - выгодна всем, убеждает руководство еще одной компании-резидента. Ее профиль - химреагенты для обработки воды в промышленности и необходимое для этого оборудование. Белорусская площадка дает европейскому инвестору налоговые и таможенные льготы, удобную логистику, развитую инфраструктуру. Взамен получает современные готовые технологии, передовой опыт, новые рынки и рабочие места.





Важное условие для привлечения капитала - чтобы работала триада: сырье-логистика-рынок