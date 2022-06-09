Важный шаг в кооперационном сотрудничестве Беларуси и Казахстана - строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов

Реализацию совместных проектов и поиск приоритетных направлений для работы правительств Беларуси и Казахстана обсуждают на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Нур-Султане. В сфере интересов: строительство, наука и технологии, промышленная кооперация. Акцент - на углубленную локализацию и расширение модельного ряда сельхозтехники. Всего на территории Казахстана работает 7 белорусских предприятий. Они постоянно наращивают поставки. Важный шаг в кооперационном сотрудничестве - строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов в Казахстане. Выпуск продукции должен начаться уже в этом году. Договорились и по многим авиационным вопросам.