ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Важный шаг в кооперационном сотрудничестве Беларуси и Казахстана - строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов

Реализацию совместных проектов и поиск приоритетных направлений для работы правительств Беларуси и Казахстана обсуждают на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Нур-Султане. В сфере интересов: строительство, наука и технологии, промышленная кооперация. Акцент - на углубленную локализацию и расширение модельного ряда сельхозтехники. Всего на территории Казахстана работает 7 белорусских предприятий. Они постоянно наращивают поставки. Важный шаг в кооперационном сотрудничестве - строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов в Казахстане. Выпуск продукции должен начаться уже в этом году. Договорились и по многим авиационным вопросам.

Новые направления сотрудничества

Новое перспективное направление - производство строительных материалов, в частности, керамической плитки. Есть запрос в выпуске коммунальной техники на территории Казахстана. В сфере АПК интересен наш опыт по производству детского питания. В целом товарооборот по итогам года превысил миллиард долларов - рост практически на треть. Но потенциал, сходятся во мнении обе стороны, гораздо выше.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все