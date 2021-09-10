Ведущие предприятия Беларуси примут участие в выставке Armenia Expo. Мероприятие стартует в Ереване 16 сентября и продлится три дня.

Свои новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей, представят белорусские производители сахара, сладостей и молочной продукции, сельскохозяйственной техники, а также железнодорожных локомотивов и подвижных составов.