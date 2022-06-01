Ведущий белорусский производитель галантереи выходит на рынок Узбекистана. Первые деловые взаимоотношения достигнуты во время международной выставки в Ташкенте. Заинтересовались в сотрудничестве с компанией "Галантэя" и крупные узбекские обувные сети, и представители малого и среднего бизнеса. Сейчас с партнерами обсуждаются объемы поставок и цены на продукцию, а также условия ее размещения на маркет-плейсах Узбекистана. Что весьма перспективно, потому что уже сегодня, благодаря собственной интернет-площадке, компания выполняет заказы покупателей более чем из 15 стран, среди которых Канада, США, Чехия, Израиль и Франция.