"Великий камень" наращивает мощь - 400 млн долларов вложат в инфраструктуру до 2030 года

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На сегодняшний день резидентами индустриального парка "Великий камень" являются 173 компании, из которых 67 - с китайским капиталом. Общий портфель реализуемых проектов превышает 1 млрд долларов. Непосредственные инвестиции в инфраструктуру и производство уже составили 650 млн долларов. Еще порядка 400 млн долларов запланировано вложить до 2030 года. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев в "Актуальном интервью".

Руководство парка выделяет две противоположные тенденции в работе с инвесторами. Позитивная динамика наблюдается среди компаний, пришедших в парк до 2022 года. Они активно модернизируют производства, закупают новое оборудование и расширяют площади. Примером служит компания SAS Industrial, производитель алюминиевых радиаторов, которая уже подала заявку на приобретение соседнего участка для масштабирования.

"Но вместе с тем есть и негативный тренд. К сожалению, это касается новых проектов. Причины объективные: военный конфликт, санкционная политика стран Запада в отношении Беларуси. Соответственно, китайские компании оценивают риски", - пояснил Кирилл Коротеев.

По его словам, большинство китайских компаний транснациональны, они имеют производство и сбыт в Соединенных Штатах Америки и Европе. Поэтому им требуется время для оценки возможности применения вторичных санкций по отношению к производствам, размещаемым в Беларуси.

Регуляторы и банки Китая также ужесточили процедуры одобрения инвестиций, что создает временные задержки. "В октябре 2026 года в Пекине состоится заседание рабочей группы по развитию парка между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китая. Будут обсуждаться возможные варианты решения этой проблемы и ускорения этих операций", - отметил Кирилл Коротеев.

В парке идет постоянная работа по "чистке" резидентов: исключаются компании, которые заявили проекты, но так и не приступили к производственной деятельности. Это делается для повышения качества работы парка.

Первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" рассказал о том, что осенью парк будет активно представлен на различных международных площадках. Особое внимание будет уделено юбилейной выставке китайских товаров и услуг. В 2026 году она пройдет с 9 по 11 сентября в Минском выставочном центре BELEXPO. Ожидается более 100 компаний-участников на площади 10 тыс. кв. м. "В этот раз решили быть ближе к потребителю. Будет представлено все: от потребительских товаров и бытовой техники до станков, робототехники и медицинского оборудования", - заключил Кирилл Коротеев.