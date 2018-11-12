"Великий камень" пополнится промышленным субпарком совместно с китайским г. Чэнду

Шаг вперед в развитии "Экономического пояса Шелкового пути". "Великий камень" пополнится промышленным субпарком совместно с китайским городом Чэнду. Это один из результатов, достигнутых на международной выставке импорта в Шанхае. Всего на белорусско-китайском бизнес-форуме подписано 15 договоров. Существенного резонанса ждут и от экспозиций, которые примет у себя "Великий камень" в следующем году. Для этого у наикрупнейшего резидента парка широкие возможности.

Сей Тао, менеджер выставочного центра China Merchants Group: "Это будут действительно серьезные компании, которые представят у нас свою продукцию. Особенный акцент на high-tech. Мы планируем в 2019 году провести минимум четыре международные выставки, и сейчас ведем по этому вопросу переговоры".