3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Великий камень" пополнится промышленным субпарком совместно с китайским г. Чэнду
Шаг вперед в развитии "Экономического пояса Шелкового пути". "Великий камень" пополнится промышленным субпарком совместно с китайским городом Чэнду. Это один из результатов, достигнутых на международной выставке импорта в Шанхае. Всего на белорусско-китайском бизнес-форуме подписано 15 договоров. Существенного резонанса ждут и от экспозиций, которые примет у себя "Великий камень" в следующем году. Для этого у наикрупнейшего резидента парка широкие возможности.
Сей Тао, менеджер выставочного центра China Merchants Group: "Это будут действительно серьезные компании, которые представят у нас свою продукцию. Особенный акцент на high-tech. Мы планируем в 2019 году провести минимум четыре международные выставки, и сейчас ведем по этому вопросу переговоры".
Активное развитие "Великого камня" заметно и по приросту новых компаний-резидентов. С начала этого года плюс 17, и таким образом их сегодня уже 39.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатов, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России - Le Figaro
Регионы
Все
Происшествия
Все