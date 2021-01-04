"Великий камень" приглашает к сотрудничеству инновационные стартапы

"Великий камень" начинает формировать список претендентов в конкурсе инновационных стартапов. Этим займется новый объект индустриального парка - китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь создан и финансовый пул. Кстати, на поддержку и внедрение в производство самых амбициозных и перспективных идей парк готов израсходовать до полумиллиона долларов. Сами же участники стартапов могут присылать заявки в "Великий камень" из любых стран. Центр сотрудничества будет также оказывать консалтинговые и юридические услуги.