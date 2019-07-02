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"Великий камень" принимает форум по региональному сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь"
Первый форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" сегодня принимает наша страна. Китайско-белорусский индустриальный парк соберет на своей площадке более 500 участников из 30 стран согласно поданным заявкам. Масштабная встреча должна помочь в привлечении новых резидентов и инвестиций, познакомить гостей с возможностями индустриального парка, экономическими и налоговыми привилегиями для резидентов. Сейчас в "Великом камне" их чуть более 40. Портфель принятых инвестиций превышает миллиард долларов. До 2021 года эту цифру планируют удвоить. Накануне в рамках форума прошли двусторонние встречи. Первая заметная новость - на территории парка появится НИИ искусственного интеллекта. К реализации проекта приступят в начале следующего года.
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