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"Великий камень" летом 2023 года проведет выставку китайских товаров и услуг
В торгово-выставочном центре индустриального парка "Великий камень" этим летом пройдет выставка китайских товаров и услуг. На ней будут представлены автомобили, мотоциклы, текстильное сырье, строительные материалы, бытовая техника и электроника, финансовые услуги и складская логистика. Как отметили в "Великом камне", главной целью выставки является выстраивание каналов закупок между белорусским и российским бизнесом и китайскими производителями, а также налаживание сотрудничества. Предполагается, что в дальнейшем мероприятие будет проходить ежегодно. Выставка 2019 года собрала более 250 предприятий-участников, в число которых входили резиденты парка.
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