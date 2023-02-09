"Великий камень" летом 2023 года проведет выставку китайских товаров и услуг

В торгово-выставочном центре индустриального парка "Великий камень" этим летом пройдет выставка китайских товаров и услуг. На ней будут представлены автомобили, мотоциклы, текстильное сырье, строительные материалы, бытовая техника и электроника, финансовые услуги и складская логистика. Как отметили в "Великом камне", главной целью выставки является выстраивание каналов закупок между белорусским и российским бизнесом и китайскими производителями, а также налаживание сотрудничества. Предполагается, что в дальнейшем мероприятие будет проходить ежегодно. Выставка 2019 года собрала более 250 предприятий-участников, в число которых входили резиденты парка.