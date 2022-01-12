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"Великий камень" зарегистрировал рекордное количество резидентов в 2021 году
Рекордный прирост числа резидентов (а именно 21) зарегистрировал "Великий камень" в прошлом году. И на сегодня их уже 85. Из них 43 - из КНР - с общим объемом инвестиций более миллиарда долларов. Сотрудничество наших предприятий с крупными китайскими корпорациями продолжается: реализуются совместные проекты по производству автокомпонентов и электроники. Кроме того, в индустриальном парке будет активно развиваться взаимодействие в области фармацевтики. В частности, по линии традиционной китайской медицины и по производству вакцины от COVID-19. Свои высокие показатели продемонстрировала и Белоруснефть. В 2021 году она установила абсолютный годовой рекорд проходки: более 210 тысяч метров горных пород. Предыдущий максимум был достигнут в 2019 году и составил - 199,5 тысячи метров.
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