3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Великий камень" зарегистрировал шесть новых резидентов. На какие сферы акцент?
В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сразу шесть новых резидентов из Китая и нашей страны. Они будут работать в разных сферах. Это и таможенное обслуживание, умные технологии в АПК, производство электронного оборудования и импортозамещающая продукция. Все эти направления ключевые для развития парка. Всего резидентов уже без малого сотня - компании из 15 стран.
Общий объем инвестиций, которые планируется вложить в рамках шести данных проектов, составляет около 60 млн долларов. Ожидается создание более 140 рабочих мест. Это хорошие цифры для нашей экономики. Очень важно, что эти проекты будут развивать новые технологии, импортозамещающие производства в области биотехнологий, беспилотного транспорта. Такие проекты предполагают наши китайские партеры.
Беларусь презентует национальный павильон на выставке импорта в Шанхае
Свой потенциал резиденты и отечественные производители покажут на выставке импорта в Шанхае. Она стартует уже в ближайшие дни. Беларусь, помимо национальной экспозиции, презентует и свой цифровой павильон. Он создан на китайской торговой платформе. И за три месяца работы этого сервиса продажи белорусских товаров китайским потребителям уже перешагнули отметку в полмиллиона долларов.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов