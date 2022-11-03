"Великий камень" зарегистрировал шесть новых резидентов. На какие сферы акцент?

Общий объем инвестиций, которые планируется вложить в рамках шести данных проектов, составляет около 60 млн долларов. Ожидается создание более 140 рабочих мест. Это хорошие цифры для нашей экономики. Очень важно, что эти проекты будут развивать новые технологии, импортозамещающие производства в области биотехнологий, беспилотного транспорта. Такие проекты предполагают наши китайские партеры.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка "Великий камень"