Великобритания до 2025 года будет лидером по уровню инфляции среди стран G7

Великобритания будет оставаться лидером по уровню инфляции среди стран G7 не только в течение текущего года, но еще и два последующих. К такому выводу пришли экономисты Financial times. Издание указывает, что королевство сталкивается с рекордным повышением стоимости электроэнергии, в апреле средний размер счета за электричество для британских домохозяйств вырос на 54 %. В результате по итогам апреля годовая инфляция в Великобритании достигла 9 % - самого высокого показателя за 40 лет, и, согласно оценкам Банка Англии, к концу года превысит 10 %.