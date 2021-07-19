Великобритания обложит налогом сахар и соль

Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей - об этом пишет Bloomberg. Налог предусматривает взимание трех фунтов стерлингов за килограмм сахара и шесть фунтов за килограмм соли, продаваемых оптом. Часть вырученных средств пойдет на расширение бесплатного школьного питания, говорится в Национальной продовольственной стратегии. Эксперты отмечают: ожирение является одним из основных факторов высокого уровня смертности в Великобритании.