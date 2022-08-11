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Вес каравая-2022 - 4 млн 112 тыс. тонн зерна, убрано чуть более половины площадей

Лидер жатвы - Брестская область. На ее счету 1 миллион 122 тысячи тонн хлеба. Минская область уже сегодня преодолела планку в миллион. В Гродненской области сейчас самая высокая урожайность зерновых - более 53 центнеров с гектара и 698 тысяч тонн соответственно. Могилев и Гомель приблизились к полумиллиону. Средняя урожайность по стране – 37,7 центнера с гектара.

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