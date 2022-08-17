Вес республиканского каравая более 5 млн 700 тыс. тонн

В Беларуси уже 5 миллионов 700 тысяч тонн зерна нового урожая. Можно уверенно говорить о планке в 6 миллионов, ведь 5 млн 700 тыс. - это статистика за утро. Погода сейчас благоволит нашим аграриям, оттого и стремительные темпы уборки, и цифры каравая растут каждый час. Зерновые и зернобобовые в стране убраны более чем с 71 % площадей. Средняя урожайность - 37,6 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был ниже и составлял около 31 центнера. В лидерах по темпам Брестский регион. Там убрано 95,2 % площадей. Абсолютно все регионы преодолели экватор страды. Важно соблюдать все технологии, чтобы не упустить сроки и не потерять урожай. Большой репортаж с полей у Ольги Масловской.

Больше сотни гектаров люцерны и озимого рапса уже засеял механизатор Виктор Черницкий. В то время как его коллеги продолжают битву за нынешний урожай, он закладывает основу для высоких намолотов уже в году следующем. И работа эта не менее ответственная. От правильной вспашки и глубины сева напрямую зависит зимовка растений.





Моя задача сейчас - ехать ровно, соблюдать качество посева. Техника хорошая, качественная сеялка. За сутки я засеваю 60-70 гектаров поля. Виктор Черницкий, механизатор КСУП "Имени Адама Мицкевича"

Не сбавляют темп и комбайнеры. В хозяйстве "Имени Адама Мицкевича" вырастили рекордный урожай, собирают по 55 центнеров с гектара. Ответственность за хлеб понимают все, поэтому и работают от росы до росы. За день каждый экипаж обмолачивает по 20 гектаров зерновых.

Работает у нас 11 экипажей. Экипажи все проверенные, надежные, поэтому 3-4 дня напряженных. Если погода позволит, то мы надеемся, что к выходным придем к финишу. Владимир Писаревич, директор КСУП "Имени Адама Мицкевича"

В хозяйстве технологии производства на первом месте. Сразу за комбайнами на поля выходят пресс-подборщики. Когда солома убрана, начинают вспашку, вносят удобрения. Здесь работает закон трех Т: трудолюбие, техника, технология. Если соблюдаешь - результат будет. А еще строгая дисциплина. Это жесткое требование и главы государства.

Этот год и следующий год должны быть переломными, если мы хотим быть богатыми в сельском хозяйстве. Почему фермеры некоторые сегодня в депозитах держат миллионы рублей? Почему у них деньги есть? Не только потому, что это свое (это точно свое, к нему по-другому относишься), а потому, что они соблюдают технологии, они все время в поле. А у нас руководители - планерку провел и все щеки надувают. Нужна дисциплина. Давайте не будем тратить деньги на всякие безобразия, а будем по-настоящему заниматься технологиями. Нужна диктатура, а у нас она есть, поэтому давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и делать так, как надо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





На кону продовольственная безопасность. Поэтому с самого начала уборочной кампании по всей стране за ее ходом следят и специалисты Комитета госконтроля. Не с тем, чтобы наказать, а оперативно исправить недочеты.

В трети проверенных хозяйств выявлены факты некачественной уборки, сверхнормативных потерь зерна. По таким фактам на сегодняшний день привлечено к ответственности более 90 должностных лиц райисполкомов и сельхозорганизаций. Есть проблемы с сушкой зерна, в некоторых хозяйствах из-за недостатка зерносушильного хозяйства накапливается зерно на площадках, и, конечно, в такую погоду, когда есть вероятность осадков, это опасно. Такие мощности заставляем работать круглосуточно. Валерий Скрипкин, замначальника главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Беларуси

В Витебской области к этому моменту в аналитику специалистов попали семьдесят хозяйств. В сельхозпредприятии "Северный" беспокоят низкие темпы уборочной.

Если область уже перешагнула экватор страды, то в "Северном" убрано всего немногим более 30 % хлебных полей. С такими темпами аграриям для завершения работ необходимо еще 30 погожих дней. А это уже сентябрь, нарушение технологии и неизбежные потери зерна.

Причина нерасторопности на поверхности: в строю не все комбайны. Из 19 машин работают только 15.

Износ высок, и более 60 % всего парка - это машины, которые отработали более 10 лет. Конечно, ремонт неизбежен ежедневный. И часть машин простаивает день и более из-за поставки запчастей. Сергей Ермакович, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома

Были установлены факты завышения объемов ремонта сельскохозяйственной техники, что сегодня сказалось на ходе уборки урожая. В среднем надо было бы убирать по 400 гектаров, а убираем по 300. Алла Анухина, замначальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Витебской области

Поле всего в тридцати километрах от угодий "Северного", а хлеба золотые горы. На 7 комбайнов 12 машин для отвоза зерна. И те еле успевают. Один погожий день - и предприятие "Мазоловогаз" завершит уборочную.

"Никто кроме нас" - не только девиз бодрит комбайнеров в хозяйстве. За каждую тысячу намолота премия. Сегодня поздравляют Николая Сильвановича.

У меня тридцать четвертая уборочная кампания. Комбайн новый. Зерно сухое. Скоро завершим уборку. Николай Сильванович, комбайнер СХП "Мазоловогаз"

У этих ребят хлебные рекорды впереди. Учащиеся Городокского аграрно-технического колледжа на производственной практике. Третьекурсник Павел Бацала с техникой на "ты" - с отцом на комбайне с малых лет. В эти дни занят на отвозке соломы.