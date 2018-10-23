Сельхозорганизации Минской области на финише уборки овощей и кукурузы. Весь урожай с полей будет собран до 7 ноября. При этом одновременно продолжаются и работы по подготовке почвы к весеннему севу.

Успеть с уборкой кукурузы до первых морозов. Задача для хозяйства "Крутогорье-Петковичи" посильная: здесь и техника надежная, и люди трудолюбивые. Но, пожалуй, главный стимул - обеспечить будущее мясо-молочное благополучие. А его как раз и гарантирует корм для животных, основной компонент в котором - золотое зерно кукурузы.

Всего с 1200 гектаров кукурузы хозяйству осталось собрать чуть более сотни. И вместе с последними штрихами уборки свободные площади готовят под будущий урожай. Например, картофеля. Задел на следующую весну гарантирует своевременную вспашку полей, куда сразу же попадает органическое удобрение.

Внесение органических удобрений именно осенью - это как краткосрочные, но обязательные инвестиции. То есть, та органика, что попадает в землю в октябре, принесет пользу весной уже следующего года.

Еще один существенный плюс для будущего мясо-молочного богатства и разнообразия - укос трав. В этом сезоне Минская область заготовит рекордные три миллиона тонн кормов.