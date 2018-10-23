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Весь урожай с полей будет собран до 7 ноября
Сельхозорганизации Минской области на финише уборки овощей и кукурузы. Весь урожай с полей будет собран до 7 ноября. При этом одновременно продолжаются и работы по подготовке почвы к весеннему севу.
Успеть с уборкой кукурузы до первых морозов. Задача для хозяйства "Крутогорье-Петковичи" посильная: здесь и техника надежная, и люди трудолюбивые. Но, пожалуй, главный стимул - обеспечить будущее мясо-молочное благополучие. А его как раз и гарантирует корм для животных, основной компонент в котором - золотое зерно кукурузы.
Всего с 1200 гектаров кукурузы хозяйству осталось собрать чуть более сотни. И вместе с последними штрихами уборки свободные площади готовят под будущий урожай. Например, картофеля. Задел на следующую весну гарантирует своевременную вспашку полей, куда сразу же попадает органическое удобрение.
Внесение органических удобрений именно осенью - это как краткосрочные, но обязательные инвестиции. То есть, та органика, что попадает в землю в октябре, принесет пользу весной уже следующего года.
Еще один существенный плюс для будущего мясо-молочного богатства и разнообразия - укос трав. В этом сезоне Минская область заготовит рекордные три миллиона тонн кормов.
Таким образом, все уборочные работы в центральном регионе завершатся через 2 недели. Это будет не только логичным результатом всего агросезона, но и хорошим поводом для профессиональных торжеств. День работников сельского хозяйства и АПК Беларуси отметят 18 ноября.
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