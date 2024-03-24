3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Весенняя посевная в Беларуси: погода помогает аграриям - засеяли порядка 10 % площадей
Сейчас в Беларуси весенней посевной уделяют особое внимание. Подключились уже все регионы, засеяли порядка 10 % площадей. Всего яровые зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тыс. гектаров. И пусть погода сейчас помогает аграриям, важнейшая задача - сохранить влагу в почве.
На случай засухи это станет урожайной гарантией. А чтобы максимальной отдачей порадовали и озимые зерновые, в хозяйствах одновременно проводят подкормки. Полевой дайджест подготовила Елена Витко.
Снег в полях растаял давно. Днем на столбиках термометров плюсовая температура, и периодически бывают солнечные проблески. Такая ранняя весна принесла аграриям приятные бонусы - а это дополнительное время для комплексных полевых работ. Так, например, если в 2023 году в этот период закрытие влаги еще не производили, то в этом сезоне только в Минской области под яровой сев подготовили порядка 150 тыс. гектаров.
Как соблюсти аквабаланс, рассчитать нормы высева или когда выходить технике в поля? На все урожайные вопросы есть ответ у главного агронома хозяйства "Весейский покров". Артур Шкляревский - продолжатель династии.
У меня был образец для подражания - дядя, который тоже был агрономом. И глядя на эту работу, я впитал ее в себя. Я местный житель, мои бабушки, дедушки работали непосредственно на этих полях. Мой дедушка пахал эти поля.
Земельные ресурсы используют с умом и благодарностью. Чтобы работать максимально продуктивно, в хозяйстве Слуцкого района выверяют структуру посевов. И пусть в тренде сейчас озимые культуры (они более устойчивы к засухе), от ярового клина не уходят. Посевную здесь открыл пивоваренный ячмень "Колдун" - сорт белорусской селекции. Производят элитные семена.
Пахота и внесение удобрений, культивация - ежедневно в хозяйстве "Весейский покров" работают порядка 20 единиц техники. К полевому марафону все отремонтировали.
Качественные семена есть, топливом обеспечены, накоплены и удобрения: азот, фосфор, калий, плюс более удобный в применении жидкий КАС. Зеленые всходы озимой пшеницы, например, покрывает "Туман" - самоходный опрыскиватель с размахом 28 метров. Он в сутки проходит по 300 гектаров.
Стараемся все успеть по погоде и по срокам. И, конечно, обязательно соблюдение технологий. В этом году мы обновились немного: приобрели 4 трактора МТЗ. А так стараемся всю технику на ходу держать, в основном идут текущие ремонты - с этим мы не затягиваем. Подготовку к сезону начали еще с осени.
Механизация - дело важное. Только в прошлом сезоне в хозяйства Беларуси поступило порядка 10 тыс. единиц новой техники. Пробег растет и во время весенней посевной. Только ранние зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тыс. гектаров. Плюс кукуруза, гречиха, сахарная свекла.
"Для наших аграриев есть уникальная возможность - произвести полную ревизию полей, принять взвешенное, оправданное решение - ведь над нами не стоит вопрос времени. И я всегда считаю, что более ранние работы (хотя, прогнозы - дело не очень благодарное) позволят нам получить более объемный и хлебный каравай", - сказал первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.
Акцент делают на янтарные початки: только кукуруза на зерно займет около 280 тыс. гектаров. Традиционно выросли также площади с озимым ячменем. Всего белорусские хлеборобы планируют получить не менее 10 млн тонн урожая.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов