Весенняя посевная в Беларуси: погода помогает аграриям - засеяли порядка 10 % площадей

Сейчас в Беларуси весенней посевной уделяют особое внимание. Подключились уже все регионы, засеяли порядка 10 % площадей. Всего яровые зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тыс. гектаров. И пусть погода сейчас помогает аграриям, важнейшая задача - сохранить влагу в почве.

На случай засухи это станет урожайной гарантией. А чтобы максимальной отдачей порадовали и озимые зерновые, в хозяйствах одновременно проводят подкормки. Полевой дайджест подготовила Елена Витко.

Снег в полях растаял давно. Днем на столбиках термометров плюсовая температура, и периодически бывают солнечные проблески. Такая ранняя весна принесла аграриям приятные бонусы - а это дополнительное время для комплексных полевых работ. Так, например, если в 2023 году в этот период закрытие влаги еще не производили, то в этом сезоне только в Минской области под яровой сев подготовили порядка 150 тыс. гектаров.





Как соблюсти аквабаланс, рассчитать нормы высева или когда выходить технике в поля? На все урожайные вопросы есть ответ у главного агронома хозяйства "Весейский покров". Артур Шкляревский - продолжатель династии.

У меня был образец для подражания - дядя, который тоже был агрономом. И глядя на эту работу, я впитал ее в себя. Я местный житель, мои бабушки, дедушки работали непосредственно на этих полях. Мой дедушка пахал эти поля. Артур Шкляревский, главный агроном ОАО "Весейский покров"

Земельные ресурсы используют с умом и благодарностью. Чтобы работать максимально продуктивно, в хозяйстве Слуцкого района выверяют структуру посевов. И пусть в тренде сейчас озимые культуры (они более устойчивы к засухе), от ярового клина не уходят. Посевную здесь открыл пивоваренный ячмень "Колдун" - сорт белорусской селекции. Производят элитные семена.

Пахота и внесение удобрений, культивация - ежедневно в хозяйстве "Весейский покров" работают порядка 20 единиц техники. К полевому марафону все отремонтировали.





Качественные семена есть, топливом обеспечены, накоплены и удобрения: азот, фосфор, калий, плюс более удобный в применении жидкий КАС. Зеленые всходы озимой пшеницы, например, покрывает "Туман" - самоходный опрыскиватель с размахом 28 метров. Он в сутки проходит по 300 гектаров.

Стараемся все успеть по погоде и по срокам. И, конечно, обязательно соблюдение технологий. В этом году мы обновились немного: приобрели 4 трактора МТЗ. А так стараемся всю технику на ходу держать, в основном идут текущие ремонты - с этим мы не затягиваем. Подготовку к сезону начали еще с осени. Дмитрий Позняк, директор ОАО "Весейский покров"

Механизация - дело важное. Только в прошлом сезоне в хозяйства Беларуси поступило порядка 10 тыс. единиц новой техники. Пробег растет и во время весенней посевной. Только ранние зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тыс. гектаров. Плюс кукуруза, гречиха, сахарная свекла.

"Для наших аграриев есть уникальная возможность - произвести полную ревизию полей, принять взвешенное, оправданное решение - ведь над нами не стоит вопрос времени. И я всегда считаю, что более ранние работы (хотя, прогнозы - дело не очень благодарное) позволят нам получить более объемный и хлебный каравай", - сказал первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.