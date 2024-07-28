О качестве белорусской продукции и надежном плече белорусского партнера сегодня хорошо знают на всех континентах. Даже несмотря на тысячи километров расстояния и преград, продиктованных санкциями, хорошие перспективы у Беларуси на дальней дуге, где один из ключевых партнеров - Вьетнам. Там с нами готовы не просто торговать - идем по пути создания совместных производств.

Уже несколько лет в провинции Хайнань собирают МАЗы, а в ближайшее время планируют запустить производство молочной продукции по белорусским технологиям и на основе нашего сырья. Более того, Вьетнам может стать для Беларуси своего рода плацдармом для закрепления на рынке всего южно-азиатского региона. О взаимных перспективах - в репортаже Юлии Алферовой.

Собрать весь характер и аутентичность улиц Ханоя сложно во что- то емкое, но эта, которую туристы называют "Трейн стрит", отражает больше остальных - здесь сочетается мудрость и спокойствие с активно развивающимся, даже бурлящим городом.

Чтобы понять этот ритм, достаточно представить что за несколько десятков лет Вьетнам совершил скачок из страны третьего мира в одну из самых быстро развивающихся экономик.

Сейчас сюда переносят свои производства крупнейшие мировые производители, а львиная доля в экспорте приходится на высоко технологичные товары. В числе крупных инвесторов - Китай и США, конкуренция которых здесь ощущается на каждом шагу, однако принцип "бамбуковой дипломатии" открывает этот рынок абсолютно для каждого, кто готов к взаимному диалогу.

С точки зрения инвестиций, по состоянию на первый квартал 2024 года Беларусь имеет 3 инвестиционных проекта во Вьетнаме с общими инвестициями в 32,25 миллиона долларов США, занимая 68 место из 145 стран и территорий с прямыми инвестициями во Вьетнам. Чан Тхи Лан Ань, генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Вьетнама

Это провинция Хынгйен. Островок белорусского на севере Вьетнама в несколько гектаров. Здесь с 2017-го реализуют один из крупных совместных проектов по сборке грузовой автотехники МАЗ.

Мощность линий - более тысячи автомобилей в год. Конкуренты, которые за счет короткого логистического плеча выглядят доступнее, подталкивают к наращиванию локализации.

Уже можем делать платформы любого типа, боковые задние ограждения, различные крепежи, металлические детали и компоненты - эта отрасль во Вьетнаме развита - идем к тому, чтобы делать какие-то интерьерные вещи. Вадим Садовский, директор представительства ОАО МАЗ во Вьетнаме

Сделано во Вьетнаме, пусть это будут белорусские или частично белорусские комплектующие, потенциально вхож на весь рынок АСЕАН, и это практически безграничные возможности на сегодня как для Беларуси, так и для любого государства. Руслан Варанков, генеральный консул Беларуси в г. Хошимине

Вьетнам может стать для Беларуси своего рода площадкой для выхода на рынок всего южно-азиатского региона. АСЕАН сегодня - это 10 стран и общая численность под 700 млн человек. 100 млн Вьетнама, с которым Беларусь в дипотношениях уже 30 лет. Торговый диалог стал проще после подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. Тогда сняли ряд ограничений, правда, и санкции в отношении Беларуси, позже добавили новых.

До подписания соглашения о свободной торговле я уже поставлял белорусскую продукцию во Вьетнам, однако после подписания стало легче поставлять продукцию из-за того, что снизилась таможенная пошлина. Сейчас из-за санкций США у нас есть трудности в оплате. Не все банки могут проводить расчеты в адрес белорусских партнеров. Буи Вьет Фонг, председатель правления компании HAFOOD

Сложности решаемы, это подтверждает ассортимент на полках магазинов. Здесь и наши хлопья, и рапсовое масло, и молоко. Партнеры готовы даже к расчетам по бартеру, а вот с транспортировкой продукции дела обстоят сложнее. Все доходит - вопрос времени.

Через море не можем использовать Красное, и нужно через Африку, это время - месяц-полтора, увеличивается стоимость, второе Россия - Владивосток но линии забиты, и трудно заказывать место, и это тоже время. Нгуен Куанг Хунг, гендиректор компании AU VIET INDUSTRY

Поэтому серьезно взялись и за создание здесь предприятия по производству молока по белорусским технологиям и на основе белорусского сырья. Его уже в ближайшее время построят по соседству с предприятием «МАЗ-Азия». Почему у вьетнамцев такой высокий интерес к белорусскому? Репутация и качество, проверенные годами. Об этом никто не расскажет так, как сами потребители.

Сельское хозяйство для Вьетнама - одна из важнейших сфер экономики. В ней занято порядка 40 % населения. Этот сектор развивается динамично - за последние годы много сделано для индустриализации и модернизации отрасли. После двух лет испытаний на вьетнамском рынке наш МТЗ-541, который предназначен для работы на рисовых полях, представлен в качестве товарной позиции. Его разрабатывали специально для этого региона с учетом непростых климатических условий.

Мы можем сотрудничать с Беларусью по всем направлением сельского хозяйства, в том числе передаче технологий, а также в экспорте и импорте техники. Второе направление - это образовательный процесс, мы хотим направить в Беларусь своих ученых и специалистов для переобучения и подготовки - это то, что входит в программу стратегии развития сельского хозяйства Вьетнама до 2030 года. Фам Ань Туан, гендиректор Института сельскохозяйственной электромеханики и послеуборочных технологий Вьетнама

Сейчас 70 % техники в сельском хозяйстве Вьетнама - это завозные позиции, например, Япония и Корея, на отечественное производство остается треть. Импортного здесь более чем достаточно и даже в таких условиях спрос на белорусское не блекнет.

Мотоциклы "Минск" массово импортировались во Вьетнам в 60-е - 80-е годы. И на протяжении десятков лет белорус оставался самой популярной маркой в стране - на нем ездили все - от врача до сельского жителя. Сегодня только на севере страны их насчитывается больше тысячи единиц. Как принято в байкерском сообществе, единомышленников объединяет клуб любителей мотоциклов "Минск".

Востребованность двухколесной моторной техники на севере Вьетнама в Ханое ощущается как нигде. Если посмотреть на транспортную сеть, условно на десяток единиц автомобилей приходится под сотню мопедов и мотоциклов. Их используют под такси и перевозят, казалось бы, не перевозимое.

Именно в советское время основу для будущего экономического строительства заложили гуманитарные связи. Тысячи вьетнамских студентов получали образования в наших вузах, а Беларусь помогала Вьетнаму в становлении государства в послевоенные годы. Этот народ страдал не меньше нашего, в том числе во Вьетнаме есть своя "хатынь" деревня Сонгви - впереди обмен капсулами с землей между двумя народами.

Это один из важнейших вопросов, на котором молодежь наших стран должна сосредоточится, для народов Беларуси и Вьетнама вопросы истории всегда играли очень важную роль, они позволяет не забывать о той поддержке, которую советский народ оказывал нам во время войны. Нгуен Тыонг Лам, секретарь ЦК Вьетнамского коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина