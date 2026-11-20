За девять месяцев 2026 года в Беларуси произвели импортозамещающей продукции свыше чем на 26 млрд долларов. Становится ли перечень такой продукции шире, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец в "Актуальном интервью".

Импортозамещающую продукцию выпускают больше чем 2 тыс. белорусских организаций с 3 тыс. наименований.

"Мы каждый год, формируя планы по импортозамещению, смотрим на объемы импорта, анализируем, где его заместили, где нужно пересмотреть акценты и направления. Процесс динамичный. Мы сейчас находимся на этапе, когда строим планы на 2027 год, и эти подходы туда и закладываются", - отметил первый замминистра экономики Беларуси.

При выпуске импортозамещающей продукции важно адекватно оценить риски и не продублировать производство, которое, например, уже налажено в Евразийском союзе. К слову, дублирующее производство - ключевой риск, но это не говорит о запрещении какого-либо производства. "Беларусь с РФ проводит согласованную политику. Изучаются подходы, где и какие компетенции у кого лучше развивать, у кого есть конкурентные преимущества как в импортозамещении, так и в любых других интеграционных проектах", - пояснил Иван Вежновец.