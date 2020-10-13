VI экспортный форум "Беларусь молочная" пройдет 14-15 октября

Экспортный форум "Беларусь молочная" откроется завтра. В программе - дегустации новых видов продукции, мастер-классы по продажам, награждение лучших экспортеров, а также дискуссии, презентации и деловые встречи. Участники обсудят перспективы развития молочной отрасли, экспортный потенциал белорусской продукции и освоение новых рынков сбыта.