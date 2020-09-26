VII Форум регионов Беларуси и России меняет свой формат

Наша страна готовится принять VII Форум регионов Беларуси и России. В этом году он пройдет в Минске. Из-за ситуации с коронавирусом форум в этот раз изменил свой формат. Как именно - нашему телеканалу рассказал заместитель Председателя Совета Федерации России, а также человек, который все эти годы курирует подготовку и проведение форума, Юрий Воробьев. Так, ради безопасности здоровья участников общение депутатов, парламентариев и членов делегаций будет проходить в виде онлайн-конференций. Личные встречи сведены к минимуму. Тем не менее, это не повлияет на эффективность работы. Планируют подписать около двух десятков соглашений и несколько крупных контрактов.



Полное интервью с заместителем Председателя Совета Федерации России Юрием Воробьевым смотрите завтра вечером в итоговой программе "Главный эфир".



