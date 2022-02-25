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Виктор Каранкевич: Готовность второго энергоблока БелАЭС - 96 %

"Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 96 %". Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Сегодня в ведомстве состоялась итоговая коллегия.

Уже в этом году второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В рамках программы физического пуска свежее ядерное топливо загрузили в активную зону реактора в декабре прошлого года. Также завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые подтвердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам.

Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен к концу апреля для планового предупредительного ремонта. Он продлится около 80 дней. В технологических работах примут участие белорусские и российские организации.

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