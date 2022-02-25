Виктор Каранкевич: Готовность второго энергоблока БелАЭС - 96 %

Уже в этом году второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В рамках программы физического пуска свежее ядерное топливо загрузили в активную зону реактора в декабре прошлого года. Также завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые подтвердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам.