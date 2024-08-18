Каранкевич рассказал о приоритетных задачах в белорусской промышленности

Высокий темп роста промышленность Беларуси сохраняет с начала 2024 года, прибавляя месяц к месяцу. Об этом на неделе говорили в правительстве, оценивая работу экономики за первое полугодие.

Спрос на внутреннем рынке и хорошие внешние заказы прибавляют объемы производства. Контакты не только с российскими регионами, но и со странами дальней дуги. Все больше говорим и о совместных сборках в Азии, и Латинской Америке. Требования же к самой продукции растут.

Сфер в зоне ответственности заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича становится больше, кроме энергетики, это нефтехимия, легпром, лесное хозяйство, в принципе, вся промышленность Беларуси. После представления в Совмине он долго общался с премьер-министром. О чем говорили, рассказал сам вице-премьер.

Обсуждали главные приоритетные задачи. Это и вопросы наращивания объемов производства продукции, повышение объемов поставки на экспорт, повышение эффективности работы отраслей и предприятий. Драйвером в развитии экономики остается промышленность. И темп роста объемов промышленного производства за январь-июль ставил 107,5 % к соответствующему периоду 2023 года. Виктор Каранкевич

Заместитель премьер-министра отметил, что с целью сохранения таких положительных показателей необходимо сконцентрироваться на дальнейшем решении таких основных вопросов, как развитие импортозамещения и в том числе в рамках реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией. "Это дальнейшая работа по стабилизации предприятий деревообработки и увеличение объемов производства соответствующей продукции, в том числе с учетом наличия внешних ограничений и санкционного давления, также вопросы повышения эффективности отраслей и предприятий за счет внедрения новых технологий, оборудования", - сказал Виктор Каранкевич.

На неделе прошло расширенное заседание Совмина, где обсуждали итоги работы промышленности за полугодие. Но за хорошими тенденциями все-таки есть точечная работа предприятий, на которые важно обратить особое внимание. Заместитель премьер-министра рассказал, какие это предприятия и над чем предстоит работать.

С Российской Федерацией согласовано 27 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 168 млрд российских рублей. И по 25 проектам, которые находятся в стадии реализации, уже освоено более 30 млрд рублей. Здесь можно выделить отдельные проекты, направленные на модернизацию действующих производств, увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции на таких крупных промышленных предприятиях, как Гомсельмаш, Минский подшипниковый завод, БЕЛАЗ, "Амкодор" и других. Виктор Каранкевич