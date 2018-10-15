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В рамках импортозамещения на рынок РБ выводится 120 новых лекарственных средств

Половина лекарств в аптеках страны - отечественного производства. Обеспечить национальный рынок белорусскими медикаментами и выйти на зарубежные площадки - такую задачу поставил Глава государства. Уже к концу этого года белорусские производители по экспортным поставкам планируют выйти на сумму в 170 миллионов долларов. Это на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. Активно идет и импортозамещение внутри страны.

За последние 7 лет на отечественный рынок удалось вывести более 900 новых наименований препаратов. Сейчас белорусское противоопухолевое лекарство проходит регистрацию в Республике Корея, что позволит нарастить объемы поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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