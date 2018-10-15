3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В рамках импортозамещения на рынок РБ выводится 120 новых лекарственных средств
Половина лекарств в аптеках страны - отечественного производства. Обеспечить национальный рынок белорусскими медикаментами и выйти на зарубежные площадки - такую задачу поставил Глава государства. Уже к концу этого года белорусские производители по экспортным поставкам планируют выйти на сумму в 170 миллионов долларов. Это на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. Активно идет и импортозамещение внутри страны.
За последние 7 лет на отечественный рынок удалось вывести более 900 новых наименований препаратов. Сейчас белорусское противоопухолевое лекарство проходит регистрацию в Республике Корея, что позволит нарастить объемы поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все