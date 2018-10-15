В рамках импортозамещения на рынок РБ выводится 120 новых лекарственных средств

Половина лекарств в аптеках страны - отечественного производства. Обеспечить национальный рынок белорусскими медикаментами и выйти на зарубежные площадки - такую задачу поставил Глава государства. Уже к концу этого года белорусские производители по экспортным поставкам планируют выйти на сумму в 170 миллионов долларов. Это на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. Активно идет и импортозамещение внутри страны.