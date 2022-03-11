Карты международных платежных систем Visa і Mastercard, выпущенные нашим дочерним белорусским банком, работают в штатном режиме в Беларуси. Однако их действия ограничены в России по решению самих платежных систем. Возможны ограничения со стороны банков-эквайеров других стран. Держателям карт Visa і Mastercard белорусского банка, которые планируют поездку в Россию или другие страны, мы рекомендуем им иметь при себе достаточное количество наличных в местной валюте для осуществления их платежей. Что касается работы Visa і Mastercard нашего российского Сбербанка, выпущенных на территории РФ, то их работа ограничена в Беларуси. При этом напоминаем, что карты и электронные кошельки Сбербанка, национальной платежной системы "Мир" на текущий момент работают в Беларуси в обычном режиме.

Visa и Mastercard прекратили работать на российском рынке. Карты этих платежных систем, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет-магазинах. Но внутри страны они будут действовать, как обычно. Владельцам карт остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции: оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных и другие. Visa и Mastercard, выпущенные в Беларуси, на территории России работать не будут.Так что теперь белорусам и россиянам рекомендуют приобретать карточки "Мир", которые будут действовать в обеих странах. Также эти карты принимаются в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Турции. Кроме того, прорабатывается возможность выпуска карты "Мир" с китайской UnionPay.