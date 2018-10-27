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Витаминный запас Минска полностью сформируют до 15 ноября

Сельхозпродукцию поставляют более 80 производителей из всех уголков страны. Яблоки в основном из Брестской области, а картофель - из Минской. Всех объемов фруктов и овощей хватит на межсезонный период и для торговых сетей, и для социально значимых объектов - детских садов, школ и больниц. Хранится все в специальных температурных условиях.

Приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию от самих производителей и в широком ассортименте можно и на сельскохозяйственных ярмарках. В эти выходные около "Чижовка-Арены" - производители Витебской области. Организованы и мини-ярмарки в разных районах города.

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