Витаминный запас Минска полностью сформируют до 15 ноября

Сельхозпродукцию поставляют более 80 производителей из всех уголков страны. Яблоки в основном из Брестской области, а картофель - из Минской. Всех объемов фруктов и овощей хватит на межсезонный период и для торговых сетей, и для социально значимых объектов - детских садов, школ и больниц. Хранится все в специальных температурных условиях.