Витебск принимает 14-й белорусско-литовский экономический форум

В северный регион Беларуси приехали более 100 литовских бизнесменов и около 20 представителей местного самоуправления Литвы. Главная цель форума - дальнейшее развитие и повышение эффективности двустороннего взаимодействия Беларуси и Литвы по различным направлениям, укрепление и поиск новых деловых контактов, расширение межрегионального сотрудничества. Марина Романовская продолжит.

Белорусско-литовский форум проходит каждый год поочередно в Беларуси и Литве. В прошлом году делегацию нашей страны встречали в Каунасе. В этом площадкой для поиска и укрепления деловых контактов стал Витебск. В форуме принимают участие три десятка литовских и более полусотни белорусских компаний.

Начался форум с пленарного заседания, затем работа была организована по секциям. Во время выставки, которая работала весь день, свой потенциал презентовали различные белорусские компании. Как отмечают бизнесмены, особый интерес литовская сторона проявляет к сотрудничеству в мебельном производстве и деревообработке.

Представители литовской делегации подчеркивают, что Беларусь - важный экономический партнер. Как подтверждение - ряд подписанных во время форума соглашений о сотрудничестве. Среди них и договор о реализации инвестпроекта по созданию крупного деревообрабатывающего комплекса в Витебской области. Ожидается, что площадкой для амбициозного проекта станет Чашникский район.

В северном регионе страны более 30 компаний с литовским капиталом. Самые крупные работают в Толочинском и Бешенковичском районах. Сегодня участники форума посетили фармацевтическое предприятие "Нативита". Компания ориентирована на разработку и выпуск инновационных лекарств для лечения онкологических заболеваний.

Белорусская и литовская стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального партнерства. Договоры и соглашения о сотрудничестве закрепили подписями руководители сразу нескольких городов и районов Беларуси и Литвы.