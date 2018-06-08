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Витебск принимает 14-й белорусско-литовский экономический форум
В северный регион Беларуси приехали более 100 литовских бизнесменов и около 20 представителей местного самоуправления Литвы. Главная цель форума - дальнейшее развитие и повышение эффективности двустороннего взаимодействия Беларуси и Литвы по различным направлениям, укрепление и поиск новых деловых контактов, расширение межрегионального сотрудничества. Марина Романовская продолжит.
Белорусско-литовский форум проходит каждый год поочередно в Беларуси и Литве. В прошлом году делегацию нашей страны встречали в Каунасе. В этом площадкой для поиска и укрепления деловых контактов стал Витебск. В форуме принимают участие три десятка литовских и более полусотни белорусских компаний.
Начался форум с пленарного заседания, затем работа была организована по секциям. Во время выставки, которая работала весь день, свой потенциал презентовали различные белорусские компании. Как отмечают бизнесмены, особый интерес литовская сторона проявляет к сотрудничеству в мебельном производстве и деревообработке.
Представители литовской делегации подчеркивают, что Беларусь - важный экономический партнер. Как подтверждение - ряд подписанных во время форума соглашений о сотрудничестве. Среди них и договор о реализации инвестпроекта по созданию крупного деревообрабатывающего комплекса в Витебской области. Ожидается, что площадкой для амбициозного проекта станет Чашникский район.
В северном регионе страны более 30 компаний с литовским капиталом. Самые крупные работают в Толочинском и Бешенковичском районах. Сегодня участники форума посетили фармацевтическое предприятие "Нативита". Компания ориентирована на разработку и выпуск инновационных лекарств для лечения онкологических заболеваний.
Белорусская и литовская стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального партнерства. Договоры и соглашения о сотрудничестве закрепили подписями руководители сразу нескольких городов и районов Беларуси и Литвы.
Свою работу форум продолжит и завтра. Литовская делегация ознакомится с экономическим потенциалом различных районов Витебской области. Запланированы двухсторонние переговоры.
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