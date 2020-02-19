Витебские автогидроподъемники - самые высокие в Восточной Европе

Более 3 500 подъемников за 10 лет продал машиностроительный завод в Витебске. В основном на экспорт. Частному белорусскому предприятию принадлежит 40 процентов российского рынка. В этом году отправятся покорять Европу. Витебские автогидроподъемники служат энергетикам, коммунальникам, используются в горнодобывающей промышленности, необходимы спасателям. Так, витебские конструкторы разработали и самый высокий в Восточной Европе подъемник - его высота почти 60 метров.



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