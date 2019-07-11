Витебский меховой комбинат планирует к концу этого года выйти на полную проектную мощность по выделке шкур овчины, а в следующем - по переработке пушнины. Сегодня с руководством комбината и трудовым коллективом встретился Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Во время встречи было отмечено: на комбинате установлено самое современное оборудование, но пока работать в полную силу не позволяет несколько причин. В том числе и отсутствие согласованной цены на сырье.



