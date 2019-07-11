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Витебский меховой комбинат планирует к концу этого года выйти на полную проектную мощность по выделке шкур овчины

Витебский меховой комбинат планирует к концу этого года выйти на полную проектную мощность по выделке шкур овчины, а в следующем - по переработке пушнины. Сегодня с руководством комбината и трудовым коллективом встретился Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Во время встречи было отмечено: на комбинате установлено самое современное оборудование, но пока работать в полную силу не позволяет несколько причин. В том числе и отсутствие согласованной цены на сырье.

С выходом на полную мощность на предприятии увеличится количество рабочих мест - со 180 до 560. Комбинат нуждается в профильных специалистах. В целом же проектная мощность модернизированного комбината позволяет перерабатывать 250 тысяч шкур пушнины и 300 тысяч овчины.

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