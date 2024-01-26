Витебский торговый дом в Архангельске и торфопереработка - Крутой провел переговоры с губернатором Архангельской области

Во время рабочей поездки в Архангельскую область посол Беларуси в России Дмитрий Крутой 26 январяпровел переговоры с губернатором этого российского региона Александром Цыбульским, сообщает БЕЛТА .

Посол Беларуси констатировал, что Беларусь и Архангельская область в последние годы демонстрируют рекордные показатели товарооборота: "В этом году мы вплотную подойдем к отметке в 100 млн долларов в эквиваленте - это такая первая важная отсечка". При этом он заметил, что в данных по объемам взаимной торговли есть определенные статистические искажения, так часть продукции не попадает в зачет двусторонних отношений из-за того, что она поставляется через Москву, Московскую и Ленинградскую области. К примеру, согласно статданным, Беларусь не поставляет в Архангельскую область продукты питания, однако они в широком ассортименте представлены на полках местных магазинов.

По словам посла, прирост товарооборота обусловлен несколькими позициями: регион увеличил закупки белорусской грузовой и пассажирской техники. Также Беларусь поставляет лифты: сейчас в Архангельске разработана программа их замены, в ближайшие годы городу потребуется порядка 900 лифтов, и Беларусь рассчитывает, что белорусские лифтостроители активно в ней поучаствуют.

Реализован пилотный проект поставок в Архангельск автобусов на газомоторном топливе. "Это для нас является хорошим имиджевым проектом", - сказал Дмитрий Крутой. В 2022-2023 годах состоялся ряд крупных поставок из Беларуси металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков. "Спасибо большое, что ваши компании в рамках модернизации и обновления доверяют нашей станочной продукции. Понятно, что в первую очередь это связано с санкциями и уходом западных брендов, но на фоне китайских и индийских станков наши конкурентоспособны", - обратил внимание посол.

Были затронуты и перспективы Витебского торгового дома в Архангельске.

Вначале хотели его сделать чисто для витебских предприятий, но с учетом поручения нашего Президента создавать белорусские мультибрендовые торговые центры, Витебск будет основным оператором, но туда будут подтягиваться компании и из других наших регионов. Сейчас эту концепцию мы оперативно подработаем. Дмитрий Крутой

Развивается также сотрудничество Беларуси и Архангельской области в сельском хозяйстве, рыбоводстве. "Еще одна тема - торфопереработка. Потенциал колоссальный. Полное сопровождение - от науки до техники, механизмов, конкретного внедрения технологических схем. Готовы здесь помочь", - заверил Дмитрий Крутой.

В ответ на замечание губернатора о том, что в регионе слабо представлены белорусские стройматериалы и практически не задействованы белорусские строители, посол пообещал рассмотреть данный вопрос с руководством Минстройархитектуры Беларуси. "Здесь мы тоже можем дополнительно обсудить и что-то найти", - сказал он.

Во время переговоров губернатор предложил использовать возможности Архангельского морского торгового порта для перевалки белорусских грузов. "Мы готовы полностью синхронизировать наши планы по развитию архангельского транспортного узла с интересами белорусской стороны, чтобы стать базовой точкой отправления грузов из Беларуси в зарубежные страны", - заявил Александр Цыбульский.

По его мнению, у сторон есть направления сотрудничества, которые можно серьезно усилить. Одним из таких он назвал локализацию производства белорусских компаний в Архангельской области, в частности, выпускающих технику и наиболее востребованные запчасти.

Во время встречи посол пригласил губернатора Архангельской области посетить с официальным визитом Беларусь: он может состояться уже весной. "Мы хотели бы, чтобы визит был комплексным: большая бизнес-миссия, Дни культуры", - обратил внимание Дмитрий Крутой.

Он также пригласил представителей Архангельской области принять участие в Форуме регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет в Витебской области, в "Славянском базаре в Витебске, фестивале "Александрия встречает друзей", а также в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.