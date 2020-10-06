Вице-премьер Юрий Назаров рассказал о приоритетах деревообрабатывающей отрасли

То, что сегодня продукция нашего лесного комплекса качественна и конкурентоспособна, доказывает спрос как на внешних рынках, так и на внутреннем.



Наши предприятия имеют собственное сырье, следовательно отрасль ни от кого не зависит. Главное - двигаться по пути развития. О приоритетах отрасли, чем займутся производители в ближайшем будущем по итогам совещания у главы государства детально рассказал вице-премьер Юрий Назаров.





