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Вице-премьер Юрий Назаров рассказал о приоритетах деревообрабатывающей отрасли

То, что сегодня продукция нашего лесного комплекса качественна и конкурентоспособна, доказывает спрос как на внешних рынках, так и на внутреннем.

Наши предприятия имеют собственное сырье, следовательно отрасль ни от кого не зависит. Главное - двигаться по пути развития. О приоритетах отрасли, чем займутся производители в ближайшем будущем по итогам совещания у главы государства детально рассказал вице-премьер Юрий Назаров.


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География поставок белоруской продукции - Европейский союз, страны ЕАЭС и дальнего зарубежья. Спрос растет. Яркий пример от предприятия "Ивацевичдрев". Компания не просто превысила производительность плитного производства на 40 %, но развивает и производство мебели на экспорт. Товаром заинтересовалась знаменитая шведская "Икеа", уже заключены договоры по сотрудничеству.

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