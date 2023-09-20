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Вице-президент транспортной группы FESCO: Мы зашли на рынок Беларуси давно, но офис открыли только весной 2023 года
"Мы зашли на белорусский рынок давно, но офис открыли только весной 2023 года. И это супервыгодно для нашей компании", - таким мнением с корреспондентом АТН поделился член правления, вице-президент транспортной группы FESCO Герман Маслов.
Он отметил, что в цифрах это очень легко просчитать. "За весь прошлый год мы перевезли 1 тысячу ТЭО, а за 8 месяцев текущего года мы уже перевезли 3 тысячи. Мы ожидаем как минимум четырехкратное увеличение перевозок через Республику Беларусь. И как раз открытие нашего основного офиса там - одна из главных тому причин", - подчеркнул Маслов.
О новых логистических возможностях, которые открылись в период санкционной агрессии, - подробнее в видео.
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