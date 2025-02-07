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"Витязь" одним из первых в Беларуси начал производить 100-дюймовые телевизоры
На витебском предприятии "Витязь" начали производить 100-дюймовые телевизоры. Выпущена пробная партия.
На предприятии рассказали, что такие ТВ - это полностью разработка белорусских конструкторов. Для начинки 100-дюймового телевизора использовались операционные системы из дружественных стран, внедрен голосовой помощник и возможность синхронизации с мобильным телефоном. А по стоимости телевизор значительно дешевле зарубежных аналогов.
Вообще в линейке витебских производителей есть модели с диагональю от 24 до 100 дюймов. Производитель активно сотрудничает с маркетплейсами, где также реализует свою продукцию.