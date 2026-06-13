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Визит президента Ганы в Минск: Беларусь нашла новую "точку опоры" в Западной Африке
8 июня состоялся визит президента Ганы Джона Драмани Махамы в Минск. Переговоры прошли в узком и расширенном составе, а главы государств продемонстрировали хороший личный контакт. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью" объяснил, почему Беларусь делает ставку на эту западноафриканскую страну.
Он пояснил, что этот визит вписывается в стратегию Беларуси по освоению африканского континента: "Действительно, мы начинали с Северной Африки, у нас хорошие наработки и отношения, идет сотрудничество со странами. Потом спустились в Южную Африку, нашли точки опоры в Восточной Африке. Ну и сейчас обратили внимание на страны Западной Африки".
По его словам, выбор Ганы не случаен. "Визит президента Ганы говорит о том, что белорусская страна очень избирательно, выверенно относится к развитию своих отношений и торгово-экономического сотрудничества с Африкой. Потому что охватить всю Африку, наверное, сложно, да и нет необходимости. Президент всегда говорит о точках опоры", - отметил Сергей Рачков.
Он также обратил внимание на потенциал самой Ганы. Это достаточно большая страна, население составляет 35 млн человек. Она также богата с точки зрения природных ресурсов. "Экономика выстроена таким образом, что Республика Беларусь практически может войти в любую из отраслей: и сельское хозяйство, и промышленность, и горнодобывающая отрасль экономики Ганы, а также гуманитарная, социальная сфера, потому что этой стране необходимы кадры, в чем Республика Беларусь может помочь и уже помогает - ганские студенты уже обучаются в нашей стране", - подчеркнул депутат.
Беларусь помогает Африке продовольствием и технологиями, а не просто зарабатывает
На встрече с президентом Ганы белорусский лидер Александр Лукашенко предложил не просто продавать технику, а создавать производства и обучать кадры.
Сергей Рачков подтвердил, что такой подход является фирменным стилем Беларуси: "Это такой комплексный подход. Если взять, например, сельское хозяйство, то мы поставляем технику, обучаем, где необходимо".
Депутат привел конкретную проблему, с которой сталкивается Гана: "Сейчас очень большая потребность в продовольствии. Практически все продовольствие закупается по импорту. Поэтому приоритетная задача белорусско-ганского сотрудничества - это оказать содействие этой стране в обеспечении продовольственной безопасности".
Отвечая на вопрос о том, как Беларусь будет действовать в регионе, Сергей Рачков подчеркнул принципиальное отличие от западных подходов. "Беларусь будет действовать так, как у нас уже сложились определенные механизмы и методика взаимодействия. Ведь мы не колонизаторы. Мы страна, которая идет с открытым отношением. Мы всегда выстраиваем дружеские отношения. Это отличает Республику Беларусь от стран Запада, когда бизнесмены приходят в Гану и готовы сразу же заработать как можно больше, а заплатить поменьше", - сказал он.
По его словам, значительная часть населения Ганы живет за чертой бедности. Если Беларусь поможет стране в сельском хозяйстве, сразу же обеспечит ее продовольственную безопасность. Тогда постепенно уровень жизни будет расти.