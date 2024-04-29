Визит делегации правительства Беларуси в Египет, до Каира остановка в Сочи. Узнали, о чем договорились на двух разных рынках

Сегодня глава государства Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Египта о системе содействия взаимной торговле в качестве основы для проведения переговоров.

Как раз в эти дни в Каире с официальным визитом находится делегация правительства Беларуси во главе с премьером. Уже сегодня прошли первые переговоры с руководством страны, а детально о сотрудничестве в машиностроении говорили на площадке сервисного центра МАЗ.

До Каира была еще одна остановка - в Сочи. Городу, который стремится стать экологически чистым курортом, мы предлагаем свою пассажирскую технику.

О чем договорились на двух разных рынках, расскажет Светлана Лукьянюк.

Для многих белорусов Египет место знакомое, но, скорее, все же его курортная часть. Да, это давно наш адрес для отдыха круглый год. А вот бизнес не всегда успевает за туристами. Хотя Африка и Ближний Восток в приоритете наших экспортных поставок. Рынок-то огромный - здесь, в Египте, 110 млн человек. И нам есть что ему предложить. Многие товары продаем уже не первый год. Есть и совместные предприятия, но по некоторым направлениям это, скорее, начало пути.

Официальный визит - это всегда красиво и торжественно, со всеми атрибутами протокола: красной дорожкой и ротой почетного караула. У трапа встречает премьер Египта. Государственные гимны двух стран в живом исполнении.





Большие переговоры уже будут завтра, сегодня короткая встреча, чтобы сказать о главном. Беларусь и Египет могут открыть новую страницу сотрудничества, сразу отметит наш премьер. Ведь знаем друг друга десятилетия, еще со времен большой советской страны, когда наши специалисты участвовали здесь во многих проектах.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Президенты наших стран встречались несколько раз. Между ними, как мне кажется, существует очень высокий уровень взаимопонимания и настроенность на укрепление белорусско-египетских отношений во всех сферах.





"Полагаю, что мы, господин премьер-министр, должны использовать этот шанс - нашу встречу, переговоры, которые мы проведем в формате делегаций, – для того, чтобы открыть новую страницу, новые направления, по которым нам нужно приложить еще больше усилий на благо экономики наших стран", - резюмировал Роман Головченко.

Каир встречал делегацию Беларуси вечером. С 24 на 25 апреля страна перешла на летнее время и сейчас с нами в одном часовом поясе. Самое время сверить и бизнес-часы.

Египет уже сейчас интересуется покупкой через биржу нашего масла, сухого молока и пиломатериалов. Электронная торговля здесь активно развивается и такой механизм, как через биржу, придется кстати.





Александр Осмоловский,председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: Компания Египта впервые стала у нас брокером, получила аккредитацию и статус профессионального биржевого игрока, будет представлять Белорусскую товарную биржу на египетском рынке.

Это сервисный центр МАЗа. Здесь он уже 8 лет. Покупали наши шасси под свои самосвальные платформы, бетоносмесители и цистерны для воды.

Для успешной работы есть две главные составляющие: это шоурум, поставки от производителя и гарантийный ремонт. А значит, покупателю не нужно ломать голову, где взять деталь или как починить механизм.





Александр Атрощик,заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМаз": Персонал данной компании проходил стажировку на минском заводе, есть специалисты по двигателям, кузовным работам.

Сегодня мы приехали не с пустыми руками. Ключи от двух грузовиков для строительной компании и один тягач для транспортной. Для нее это новинка. Наши уверены, тест-драйв сдадим на отлично.

До Каира у делегации небольшая остановка в Сочи. Это возможность переговорить о наших совместных проектах с мэром города Алексеем Копайгородцевым. Делегация правительства была здесь и в 2023, и в 2022 годах. Как итог - белорусские автобусы и электробусы уже в этом курортном городе и помогают добраться и жителям, и туристам. Техника выдерживает жарко-влажный климат и справляется с гористой местностью.





Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси: Жителям города Сочи нравятся все наши автобусы, нет нареканий и у организаций. Сервис тоже налажен соответствующим образом. Что касается электробусов, мы уже заканчиваем поставку. До 1 июня зарядная инфраструктура будет полностью смонтирована, мы рассчитываем, что в летний сезон наши электробусы выйдут уже на линию.

Наши интересы сегодня там, где готовы на равных обсуждать взаимовыгодные проекты. Это и Россия, и Африка. Уже завтра в Каире откроется и совместный бизнес-форум.