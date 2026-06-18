Вклад креативных индустрий в ВВП Беларуси достиг 5 %

Международную конференцию по развитию культурных связей и творческих индустрий 18 июня приняла Северная столица России. Среди участников: главы правительств СНГ, эксперты, политики и бизнес.

Выступая на пленарной части мероприятия, белорусский премьер Александр Турчин отметил, что страны Содружества обладают уникальным потенциалом для построения конкурентоспособной креативной экономики.

Константиновский дворец в Стрельне стал эпицентром большой культурной дипломатии. Это место не раз становилось площадкой для больших переговоров. Каждая деталь здесь - символ величия. Что интересно, даже пресс-центр для журналистов, а их здесь несколько десятков, расположен в гротах дворца - это тоже уникальный архитектурный элемент.

журналисты в кулуарах форума news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f20b5f5-390c-4375-8ecf-d6034ac7d5ee/conversions/7c37a2cb-e9be-46fe-8ff7-9dab9de7d0d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f20b5f5-390c-4375-8ecf-d6034ac7d5ee/conversions/7c37a2cb-e9be-46fe-8ff7-9dab9de7d0d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f20b5f5-390c-4375-8ecf-d6034ac7d5ee/conversions/7c37a2cb-e9be-46fe-8ff7-9dab9de7d0d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f20b5f5-390c-4375-8ecf-d6034ac7d5ee/conversions/7c37a2cb-e9be-46fe-8ff7-9dab9de7d0d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще до начала форума в кулуарах развернулись бурные обсуждения. Сама атмосфера располагает к решению актуальных в нынешнее время вопросов. Это не только сохранение исторической памяти, культурного наследия и традиций, но и развитие индустрий будущего, которые уже стали реальностью нашего времени.

По оценкам ООН, креативный сектор формирует 3 % мирового ВВП. В Беларуси этот показатель по итогам 2025 года достиг 5 %, а это выше среднемировых значений.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23bb45a-a606-4c70-8011-54fdd3b164d9/conversions/b7986259-64cc-4dc3-ad84-b96c08ca8369-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23bb45a-a606-4c70-8011-54fdd3b164d9/conversions/b7986259-64cc-4dc3-ad84-b96c08ca8369-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23bb45a-a606-4c70-8011-54fdd3b164d9/conversions/b7986259-64cc-4dc3-ad84-b96c08ca8369-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23bb45a-a606-4c70-8011-54fdd3b164d9/conversions/b7986259-64cc-4dc3-ad84-b96c08ca8369-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"За 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 млрд долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10 % в общем объеме экспорта услуг. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. В целом следует отметить, что креативные индустрии способствуют решению комплекса приоритетных государственных задач".

И действительно за последнее десятилетие образ нашей страны в мире трансформировался. К традиционным и именитым брендам, например тракторам, самосвалам и качественным продуктам, добавился имидж высокотехнологичного государства с мощным интеллектуальным ресурсом. Развитый IT-сектор, культура, медицина, туризм - да, на это делаем ставку, в том числе и в сотрудничестве с партнерами.

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4258c09d-1a46-4d03-8cd6-65a268607fb3/conversions/4c8c45cf-389f-45d4-b6e2-171bca0d76ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4258c09d-1a46-4d03-8cd6-65a268607fb3/conversions/4c8c45cf-389f-45d4-b6e2-171bca0d76ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4258c09d-1a46-4d03-8cd6-65a268607fb3/conversions/4c8c45cf-389f-45d4-b6e2-171bca0d76ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4258c09d-1a46-4d03-8cd6-65a268607fb3/conversions/4c8c45cf-389f-45d4-b6e2-171bca0d76ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству:

"Понятно, что у нас очень много общих проектов. В этой связи необходимо активно использовать все современные формы развития и бытования культуры. Безусловно, речь идет не только о реальном секторе - сегодня огромные перспективы открывает все, что связано с развитием искусственного интеллекта. У нас очень широкий пласт возможностей, богатые традиции двусторонних отношений и абсолютно ясные перспективы на будущее".

Факт За 4 месяца 2026 года взаимная торговля Беларуси и Санкт-Петербурга выросла до 800 млн долларов

И пока креативная экономика только набирает темпы, хоть и стремительно, традиционные отрасли остаются тем самым локомотивом сотрудничества. Например, Беларусь и Санкт-Петербург в этом году уже взяли планку в 800 млн долларов. За 4 месяца плюс 10 %, к такому же периоду 2025-го.

Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd95f60c-cc99-4c3c-a25c-31cafcea48dc/conversions/27acc96c-40a1-48fe-b17e-abd42480d878-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd95f60c-cc99-4c3c-a25c-31cafcea48dc/conversions/27acc96c-40a1-48fe-b17e-abd42480d878-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd95f60c-cc99-4c3c-a25c-31cafcea48dc/conversions/27acc96c-40a1-48fe-b17e-abd42480d878-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd95f60c-cc99-4c3c-a25c-31cafcea48dc/conversions/27acc96c-40a1-48fe-b17e-abd42480d878-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге:

"В торговле проект "Белорусская деревня" начали год назад. На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга мы этот проект реализуем. 4 магазина открыты сегодня в Москве, 4 магазина открыты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы до конца года также планируем масштабирование этого проекта в других регионах".

Брестская крепость и Мамаев курган - Беларусь и Россия подадут заявку для включения в список ЮНЕСКО

Сегодня на конференции Беларусь и Россия пополнили общий портфель документов еще одним меморандумом. Министерства культуры двух стран подадут совместную заявку для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО мемориалов Героям Великой Отечественной войны - это наша Брестская крепость и Мамаев курган в Волгограде.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. Для обеих наших стран это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы будем прилагать на протяжении этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена".