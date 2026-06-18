Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Сельское хозяйствоПромышленностьТорговля

Вклады физлиц в белорусских рублях за год взлетели на 40,5 %

Вклады физлиц в белорусских рублях за год взлетели на 40,5 %

Белорусы все больше сберегают в своих рублях и открывают в банках долгосрочные вклады, в результате чего на фоне роста доверия к белорусскому рублю продолжается снижение уровня валютизации экономики.

В мае 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла почти до 68 %, а годом ранее была чуть выше 62 %.

Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 23,5 %, при этом вклады физлиц выросли на 40,5 %.

Разделы:

Экономика

Теги:

вкладыфинансыНовости экономики