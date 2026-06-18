Вклады физлиц в белорусских рублях за год взлетели на 40,5 %

Белорусы все больше сберегают в своих рублях и открывают в банках долгосрочные вклады, в результате чего на фоне роста доверия к белорусскому рублю продолжается снижение уровня валютизации экономики.

В мае 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла почти до 68 %, а годом ранее была чуть выше 62 %.