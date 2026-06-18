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Вклады физлиц в белорусских рублях за год взлетели на 40,5 %
Автор:Редакция news.by
Вклады физлиц в белорусских рублях за год взлетели на 40,5 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e927f0-28a4-414a-a7ab-34f781e8da5c/conversions/51138309-803a-4fa2-9f35-cfbbbf704e30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e927f0-28a4-414a-a7ab-34f781e8da5c/conversions/51138309-803a-4fa2-9f35-cfbbbf704e30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e927f0-28a4-414a-a7ab-34f781e8da5c/conversions/51138309-803a-4fa2-9f35-cfbbbf704e30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e927f0-28a4-414a-a7ab-34f781e8da5c/conversions/51138309-803a-4fa2-9f35-cfbbbf704e30-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусы все больше сберегают в своих рублях и открывают в банках долгосрочные вклады, в результате чего на фоне роста доверия к белорусскому рублю продолжается снижение уровня валютизации экономики.
В мае 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла почти до 68 %, а годом ранее была чуть выше 62 %.
Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 23,5 %, при этом вклады физлиц выросли на 40,5 %.