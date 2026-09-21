Владимир Орловский рассказал, как в Беларуси противодействуют серому импорту

Как в Беларуси борются с серым импортом и какие приемы для его выявления используются, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте "Разговор у Президента".

Серый импорт - ввоз в страну товаров, либо не прошедших таможенное оформление в странах ЕАЭС, либо ввезенных помимо таможенного контроля. Такое явление наносит легальным импортерам, растаможивающим и вносящим обязательные платежи, вред. "Кто ввез товары незаконно, у него этого обременения нет, поэтому у него более выгодная цена. Но это несправедливо. Более того, ввоз иностранных товаров без таможенного оформления третьих стран - это вред белорусским производителям схожих товаров. Одна из основных задач ГТК - противодействовать ввозу серого импорта", - обратил внимание гость председатель ГТК.

Серый импорт могут ввозить и с Запада и Востока. На западном направлении имеется вся инфраструктура - пункты пропуска, сканирование. На восточной границе работа ведется мобильными группами, в зависимости от оперативной информации. Патруль работает на основных и второстепенных дорогах.

Факт В 2026 году было пресечено порядка 800 таких нарушений на общую сумму около 76 млн белорусских рублей.

"Все выявленные товары подлежали налогообложению с поступлением в бюджет", - заверил собеседник. По большей части это касается промышленных товаров, бытовой техники, одежды и обуви.

"Речь идет в том числе и о белорусско-российском участке. Если товар идет через западное направление, он подлежит таможенному оформлению и контролю на границе и в логистических центрах. А если мобильные группы пресекают ввоз с восточного направления (вдоль российской границы), задержанные товары размещаются для оформления на таможенных складах, далее происходит процесс легализации этих товаров", - объяснил Владимир Орловский.