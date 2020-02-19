Владимир Карягин рассказал о повестке дня V Недели белорусского предпринимательства

Индекс делового оптимизма в Беларуси оценят по 10 ключевым параметрам: актуальные проблемы, вопросы борьбы с посредничеством, роль бизнес-ассоциаций в диалоге бизнеса и власти. Как пояснили в Республиканской конфедерации предпринимательства, которая уже не первый год является организатором исследования, участие в опросе примут более полутысячи респондентов. Итоговые данные покажут срез по регионам, размеру населенного пункта, отрасли и субъектам хозяйствования. И уже с 24 февраля стартует V Неделя белорусского предпринимательства.



О ее повестке мы расспросили председателя Высшего координационного совета Владимира Карягина (видео).



