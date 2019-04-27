Владимир Путин заверил, что ситуация вокруг загрязненного сырья будет тщательно расследована

Вопросы поставки некачественной нефти в Беларусь обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Российский лидер заверил, что ситуация вокруг загрязненного сырья будет тщательно расследована. О переговорах двух политиков сообщила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова.



Напомним, Белнефтехим ожидает восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме в мае. Это накануне сообщил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске о нефтяном вопросе. По словам официального представителя Транснефти Игоря Демина, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный Самаратранснефть-Терминал, который принимает нефть нескольких малых производителей. Однако там заявили, что узел слива был продан еще в 2017 городской инновационно-лизинговой компании. А еще позднее - выкуплен одним предприятием и может сдаваться в аренду. По факту загрязнения силовые ведомства России возбудили уголовное дело. Беларусь же настаивает на принятии исчерпывающих мер и компенсации многомиллионного урона от некачественной нефти.



Переговоры по урегулированию ситуации продолжатся в выходные и в начале недели. На повестке остаются вопросы, кто возместит ущерб белорусским НПЗ.



