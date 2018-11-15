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В. Семашко: Дипмиссия Беларуси в России будет способствовать решению непростых вопросов
Минск и Москва стараются выходить на приемлемые решения по непростым вопросам. И дипмиссия Беларуси в России будет этому всячески способствовать. Об этом заявил новый посол нашей страны в Российской Федерации Владимир Семашко. Один из важных вопросов двусторонней повестки касается нефтегазового сектора. Продолжается проработка вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. Он напрямую затрагивает экономические интересы нашей страны. Белорусская сторона рассчитывает, что договоренности будут соответствовать духу единого рынка нефти и нефтепродуктов, который должен заработать в Евразийском союзе к 2025 году.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "Глобальное понимание у переговорщиков есть в Беларуси и России. Переговоры идут непросто. Одна из задач - найти способ решения этой проблемы. Последний протокол, который я подписал с Козаком будучи вице-премьером, обозначили срок - к 15 декабря найти формулу, алгоритм, как мы будем двигаться, как будем налоговый маневр нейтрализовать и в России, и Беларуси. Это один из вопросов, но у правительства в отношениях с Россией, равно как другими государствами, есть посольство, которое должно помогать решать проблемы с поставками продуктов. Есть проблемы поставок техники - это тоже надо снимать".
О нюансах союзного строительства, цене нефтегазовых споров, а также личном источнике энергии новый посол Беларуси в России Владимир Семашко - в "Главном эфире" в это воскресенье.
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