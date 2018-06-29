Владимир Семашко: У Беларуси самая эффективная электроэнергетика на просторах СНГ

У Беларуси самая эффективная электроэнергетика на просторах СНГ. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил вице-премьер Владимир Семашко. Наша страна потребляет меньше всего электричества на постсоветском пространстве, и такой расклад после ввода в эксплуатацию БелАЭС позволит продавать профицит на евразийский рынок без барьеров. Более того, заинтересованы в ресурсе атомной станции и западные страны. Сейчас ведутся переговоры, а вот кто именно будет покупать наше электричество, коммерческая тайна.

"Станция заработает, и у нас будет себестоимость электроэнергии ниже, чем в Российской Федерации. Если взять постсоветское пространство, у нас самая эффективная электроэнергетика. У нас самое низкое потребление топлива. При создании рынка у нас энергия потечет обратно: не с востока на запад в Беларусь, а, скорее всего, из Беларуси туда пойдет, потому что с вводом станции наша геопозиция усилится”.