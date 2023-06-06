Власти Беларуси отчитались о бюджете за 2022 год

Дефицит республиканского бюджета за 2022 год в итоге получился на 40 % больше от первоначального плана. При этом НДС по-прежнему остается самым существенным источником доходов республиканского бюджета. Это следует из отчета, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, пишет Sputnik.

Общая сумма доходов - около 28,6 млрд рублей. Из них НДС - более 11,9 млрд. Ни один из других источников не дал сопоставимой суммы.

Принимая бюджетный закон в 2021 году, дефицит планировали в сумме порядка 2,8 млрд, потом изменили на 5,4 млрд, а в итоге получилось 4 млрд рублей.

На что тратили

Расходы превысили 32,6 млрд. Традиционно больше всего ушло по статье "Общегосударственная деятельность" - примерно 16,1 млрд рублей при уточненном плане 16,8 млрд, первоначально было 15,5 млрд.

Немало денег ушло на межбюджетные трансферты - примерно 8,5 млрд. Обслуживание госдолга стоило 1,77 млрд. Национальная оборона - около 2,29 млрд, и з которых 89 млн - это обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации. В нынешнем году на эти же цели заложено более 110,5 млн, не считая местных бюджетов.

Меняя бюджет-2022, власти в целом добавили денег ряду силовых ведомств. Например, погранслужбе первоначально хотели выделить 301 млн, затем прописали 338,9 млн, а потратили 338,8 млн.

Сумму на общее среднее образование, то есть школы, наоборот понижали. Сначала приняли 73,2 млн, затем изменили на 67,7 млн, а освоено 63,5 млн. То же самое с детсадами. Первый вариант бюджета предполагал 6 млн, затем 4,6 млн, а исполнено в сумме 4,59 млн. Но добавили на прикладные исследования в области образования. Изначально было 9,7 млн, потом подняли до 12,4 млн, потратили 12,3 млн.

Пенсии и пособия

Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) получил за год более 20 млрд взносов при первоначальном плане около 19,4 млрд и уточненном 19,9 млрд. В целом его доходы составили примерно 21,8 млрд рублей. Бюджет этого фонда был бездефицитным.

На трудовые и другие виды пенсии ушло более 16,2 млрд. На профессиональные у фонда отдельная статья расходов - 10 млн рублей. Различные пособия, в том числе по больничным и материнству, потянули около 4,4 млрд. Санаторно-курортное лечение и оздоровление стоили 48 млн рублей.

Долгое молчание

Отчет об исполнении бюджета за прошлый год обнародован впервые за долгое время. Ранее Минфин прекратил практику обнародования промежуточных пресс-релизов об исполнении основных параметров бюджета. На данный момент на сайте ведомства нет ни одного отчета за 2022 год.

В конце мая молчание прервал первый замминистра финансов Дмитрий Кийко. Но он не сообщил ничего о бюджете 2022 года. Представитель финведомства сказал лишь, что доходы в нынешнем году поступают быстрее, чем ожидалось. Темп роста по сравнению с первым кварталом прошлого года в январе-марте составил 130 %.

Опубликованный сейчас документ - это отчет, который предстоит утвердить обеим палатам белорусского парламента в виде закона. Проект поступил в Палату представителей в начале июня. Вместе с ним рассмотрят отчет об исполнении бюджета ФСЗН.