Шпионский скандал между Лондоном и Брюсселем. Власти Евросоюза обвинили британские спецслужбы в слежке за переговорным процессом по Брекситу. Интерес для разведки Соединенного Королевства якобы представляют конфиденциальные сведения о позиции ЕС по чувствительным для Туманного Альбиона вопросам Брексита. Как сообщил "Дейли телеграф" высокопоставленный еврочиновник, содержание некоторых секретных документов становилось известно британцам практически сразу после составления таких бумаг.

К примеру, в начале июля власти Альбиона в течение нескольких часов отреагировали на критику, которой в ходе закрытого заседания подверглись намерения королевства сохранить торговый союз с ЕС после Брексита. В Брюсселе считают, что секретную информацию Лондону могут предоставлять источники, однако вариант с прослушкой дипломатов также не исключается. Стороны планируют разработать условия выхода Великобритании из ЕС к октябрю. Сам Брексит запланирован на март 2019 года.