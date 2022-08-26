Влияние санкций, переформатирование мира и инсайды - что еще прозвучало в разговоре Лукашенко с журналистами

После посещения Минского механического завода имени С. И. Вавилова Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Запрос на президентское мнение большой - инфополе бурлит. Чего стоят лишь недавние заявления европейских политиков. Но обо всем по порядку.

Резонансным получился комментарий канцлера Германии. Олаф Шольц вспомнил о переговорах с российским президентом полугодовой давности - якобы Владимир Путин отверг белорусский суверенитет. Дескать, ни Беларусь, ни Украина независимыми быть не могут априори. Так что же стоит за громкими компрометирующими заявлениями?

В общении с представителями СМИ Александр Лукашенко прокомментировал недавние заявления канцлера ФРГ о разговоре с Владимиром Путиным: "Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) - это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике".

Лукашенко отметил, что такие разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер. "О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что и французский президент Эммануэль Макрон как-то "пиарился перед журналистами" разговором с Владимиром Путиным. "Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Комментируя недавние слова Олафа Шольца о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы стал отрицать независимость Беларуси и Украины, Александр Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимания, ведь таких фейков уже наслушался.

"Я знаю иную точку зрения Президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда, - подчеркнул он. - Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого "пацана". Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все".





Отвечая на вопрос политического обозревателя СТВ Алены Сыровой, Президент рассказал о своем отношении к украинцам. Он отметил, что в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд. "Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной".

У Президента Беларуси сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. "Будь то западные ("западенцы", как их называют) - ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ с Днем Независимости", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление главы государства вызвало странную реакцию у украинских политиков

Один из депутатов даже стал угрожать физической расправой, за что Генеральная прокуратура Беларуси вполне обоснованно возбудила в отношении него уголовное дело. Однако Александр Лукашенко на это даже не обращает внимания. "О том, что там кто-то в бешенство пришел, - точно как по Шольцу. Я на это даже внимания не обратил", - заявил он.

Глава государства отметил, что недавно Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 3 млрд долларов. "Для того, чтобы украинцы погибали и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Президент Беларуси еще в первые дни конфликта стал инициатором мирных переговоров между Украиной и Россией. "Возился, как с детьми", - напомнил он. Но переговорный процесс в итоге зашел в тупик.

"Война закончится скоро, а отвечать кому-то придется. И уже не только морально отвечать. Надо на кого-то ответственность переложить. Вот они всем миром пытаются это свалить на Лукашенко и Путина. Не получится. Дальше - больше узнаете. Это только начало. Мы вот, кажется, столько пережили с 2020 года, столько натерпелись. Это только начало. Самое тяжелое впереди. Нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши и сделать все, чтобы работала экономика и не было войны. Вот что очень важно сейчас. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем", - сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, глава государства прокомментировал ситуацию в Европейском союзе: "Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку".





Россия, отметил он, раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50 % дешевле, чем могла бы. Соответственно, ФРГ и другие страны процветали за счет этого. "Сейчас дурница закончилась. Более того, вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег - это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать", - посоветовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает, что в обозримом будущем мир в целом станет другим: "Это мы увидим в ближайшие годы. Идет переформатирование мира".

Президент напомнил, что недавно в Польше предложили распустить Европейский союз. "Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки начался тогда, когда появилась альтернативная валюта - евро, - отметил он. - Поэтому все только начинается".

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", - подчеркнул глава государства.

И ведь действительно, западная санкционная дубинка - словно бумеранг. Больно ударила по самим европейцам, где энергетический кризис только начинается. Цены на газ там снова подскочили до рекордных значений. Сегодня уже 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это - как по цепочке, усиливает кризис с удобрениями - сказывается на урожайности и провоцирует дефицит продовольствия. Западу впору задуматься о своей разрушительной политике, уверен Александр Лукашенко. И сегодня это очевидно и в военной сфере.

Сейчас продолжается выгрузка военной техники США в рамках операции "Атлантическая решимость". Затем вертолеты и оборудование перебросят в том числе в страны Восточной Европы. "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят".

"Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому, - добавил Президент. - Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену - сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным".

А теперь - к внутренней повестке. Президент по-прежнему много ездит по стране. За ним - многие ключевые решения в политике, экономике и не только. Глава государства всегда замечал - он не против разделить эту ношу. С одним условием - на местах должны быть готовы не только принимать решения, но и брать на себя ответственность!

Распределение полномочий стало одной из заметных новаций белорусской Конституции (Основной Закон мы обновили в этом году)

Так есть ли сегодня желающие обладать новыми полномочиями, и главное - готовы ли они отвечать за свои решения? Александр Лукашенко ждет от руководителей на местах большей инициативности в принятии решений и активной работы.

"Если кто-то и не готов, заставим. Не может - научим, если надо подучить. Ну а кто не хочет - вы знаете мою политику. Не знаю, недостаток это мой или нет, я человек военный. "Делай как я" - в армии такой принцип. Я всегда такую проповедую политику. И если я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь, ну, так я не позволю кому-то просто сложив руки сидеть. И умные люди, заметив это, побегут следом", - заявил Президент.

"Кто отстанет и упадет, ну что ж, поднимем, на другую должность переведем. Кто будет вредить - тоже знаете, что будет. Надо раздеваться и бежать. Бежать, даже если вот такая жара", - образно выразился глава государства и подчеркнул, что для желающих заработать такие возможности в стране, и особенно в Минске, есть.

Отвечая на вопрос о том, как планируется в нынешнем году поощрить героев жатвы, Александр Лукашенко сказал: "Мы это делаем всегда. В этом году сделаем особенно. Я вот смотрю на этих ребят - простые комбайнеры. 33 градуса на улице… И вот они на этой жаре, бедные, мучаются, убирают этот хлеб. Сегодня-завра закончим уборку зерновых колосовых. Этих людей надо поощрять".

Глава государства напомнил, что в стране отказались от практики устраивать дожинки на уровне Президента и в одной точке всех награждать. Сейчас каждая область выбирает район, а каждый район - хозяйство, где проводят дожинки. "Таким образом мы приводим два десятка точек в порядок. Все-таки к дожинкам готовятся", - отметил он.





"Все у нас будет в этом году", - подчеркнул Президент. Так, в стране ожидается урожай зерновых с учетом кукурузы на уровне около 11 млн т. Однако Александр Лукашенко уже даже ориентирует аграриев и руководство регионов не гнаться именно за этой цифрой: "Начинает подсыхать кукуруза на засушливых песчаных местах. Я их уже подталкиваю к тому, что надо ее убирать. И не надо бежать за 11 млн т зерна".

"Хороший будет хлеб. Особенно при этой погоде. Все будет свое. А как мы со старшим братом договорились (с Президентом России Владимиром Путиным), я полмиллиона зерна зарезервировать просил. Может, нам не надо, но на всякий случай. Надо же, чтобы больше было скота, а его надо кормить", - отметил Президент.

"Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - рассказал подробности состоявшегося ранее разговора Александр Лукашенко.

Он пояснил, что попросил сделать этот резерв на всякий случай, ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна. Но под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма. В свою очередь у Беларуси будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок.

"У нас с Россией будет все обеспечено", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он заверил, что Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность и в текущем году более 7 млрд долларов получит за счет экспорта продукции АПК.

"Белорусский народ не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Мы потребим внутри страны столько, сколько продадим. Больше 7 млрд долларов мы получим только за продовольствие. А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около 2 млрд долларов. Мы только от продовольствия получим семь. Правда, и других вопросов хватает", - отметил белорусский лидер.



За последние несколько недель глава государства побывал практически во всех регионах страны, детально изучил состояние дел на местах, но впереди еще поездка в Гомельскую область. "Еще до Гомеля не добрался, но у меня это в сентябре-октябре. Конец сентября - октябрь", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в сентябре у него в основном начинаются международные поездки. Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с Президентом России. "Освобожусь больше к концу сентября, и в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью", - сказал Президент.